Dieta del 17: ecco come dimagrire 7 kg

La dieta del 17 per dimagrire fino a 7 kg è stata ideata dal dietologo e medico statunitense Michael Moreno. La dieta si divide in tre fasi di 17 giorni, in ognuno della quale si perdono 3 chili, ed una quarta fase dove si consolidano gli atteggiamenti di una sana alimentazione.

Ma vediamo di capire bene come cos’è la dieta del 17 e come funziona per dimagrire fino a 7 kg.Per funzionare bisogna seguire delle regole: nella fase uno e due non si può fare nessuno spuntino ad eccezione dello yogurt greco; i carboidrati non vanno mai assunti dopo le due del pomeriggio; bisogna eliminare o ridurre al minimo il consumo di sale; eliminare la maionese e introdurre più spezie possibile prediligendo cannella, aglio e senape; non zuccherare mai niente ed evitare assolutamente le fritture. Ma vediamo i menù consigliati per le tre fasi della dieta.

Nella prima fase: lunedì e giovedì: colazione, yogurt magro bianco, caffè. Pranzo: insalata abbondante con tonno e gamberetti lessi, un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e succo di limone. Cena: orata al pomodoro e capperi, verdure lesse. Martedì e venerdì: colazione, latte parzialmente scremato, 1 uovo sodo. Pranzo: petto di pollo al limone, cavoli lessi conditi con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva e parmigiano. Cena: polpo lesso con olio e prezzemolo, verdure alla griglia. Mercoledì e sabato: colazione, yogurt magro bianco, tè al limone. Pranzo: pollo arrosto, pomodori conditi con olio ed origano. Domenica: scegliere un giorno della settimana a piacere. Menù della seconda fase: Lunedì e giovedì: colazione, muesli con frutta secca, 250 ml di yogurt bianco, caffè. Pranzo: 50 gr di farro integrale con pomodorini, olio e 80 gr di feta a cubetti; verdure al vapore condite con olio e limone. Cena: 170 gr di pollo, verdure condite con spezie ed olio. Martedì e venerdì: colazione, 200 gr di yogurt bianco, 35 gr di pane integrale o di segale, tè verde. Pranzo: 50 gr di pasta di farro con verdure fresche, aglio, olio e peperoncino, insalata di pomodori, ravanelli, cetrioli e radicchio, 80 gr di tonno. Cena: zuppa di verdure senza patate, un merluzzo con erba cipollina, olio, verdure condite con olio e aglio. Mercoledì e sabato: colazione con uno yogurt bianco, fiocchi di frumento o bastoncini di crusca. Pranzo: 50 gr di spaghetti integrali con verdure, insalata mista con un uovo sodo, olio. Cena: hamburger di carne, spinaci lessi con olio e parmigiano. Domenica: scegliere una giornata della settimana a piacere.

La terza fase prevede: lunedì e giovedì, colazione con un bicchiere di latte scremato o un tè verde, un uovo sodo, una fettina di pane integrale. Spuntino: frutti di bosco o uno yogurt bianco. Pranzo: bistecca ai ferri, 2 patate lesse con olio ed aceto, insalata verde con pomodori. Cena: una sogliola al cartoccio, verdure con aceto balsamico, una pera con la buccia. Martedì e venerdì: colazione con un tè verde, uno yogurt e una fettina di pane integrale. Spuntino: una mela con la buccia o uno yogurt magro o un tè verde senza zucchero. Pranzo: petto di tacchino ai ferri, insalata mista con olio e aceto balsamico. Cena: tonno alla piastra, verdure al vapore con olio e aceto balsamico, una arancia. Mercoledì e sabato: colazione, tè nero con un po’ di latte, 50 gr di formaggio fresco, una fettina di pane integrale. Spuntino: lamponi al naturale o uno yogurt magro. Pranzo: 50 gr d pasta fredda con verdure, olio e parmigiano, polpette di vitello, verdure condite con olio e aglio. Cena: pesce al forno, verdure cotte o crude con olio e aceto balsamico. Domenica: scegliere un giorno della settimana a piacere. Infine nella quarta fase si può mangiare anche il cioccolato tutti i giorni, naturalmente un solo quadratino fondente.

Ma vediamo cosa si mangia nella quarta fase: lunedì e giovedì: colazione, macedonia di pere e mele non sbucciate, semi di sesamo e mandorle, tè verde. Pranzo: fagioli lessi e 2 patate bollite con olio, prezzemolo ed aglio, insalata di verdure. Cena: spezzatino di seitan con verdure , spinaci lessi con olio, 50 gr di pane nero. Martedì e venerdì: colazione, latte scremato con due cucchiaini di cacao amaro, fiocchi d’avena. Pranzo: prosciutto crudo sgrassato, mozzarella, pomodori conditi con olio , origano e basilico, 50 gr di pane nero. Cena: merluzzo alle erbe, finocchi, 50 gr di pane nero. Mercoledì e sabato: colazione, latte con due cucchiaini di cacao amaro, 40 gr di crusca integrale. Pranzo: spaghetti integrali con le vongole, insalata mista con aceto balsamico. Cena: seppie con piselli e pomodoro, verdure grigliate, 50 gr di pane nero. Domenica: scegliere un giorno della settimana a piacere.