Dieta dimagrante dei 6 pasti: stimola metabolismo

La dieta dimagrante dei 6 pasti al giorno per dimagrire subito 4 kg. E’ una dieta che stimola il metabolismo e aiuta a perdere peso velocemente. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia nella dieta dimagrante dei 6 pasti in un esempio di menù giornaliero.

Esempio dieta: a colazione uno yogurt bianco, 2 fette biscottate integrali con marmellata al 100% di frutta. Spuntino: succo di arancia rossa non zuccherato. Pranzo: finocchi e arance in insalata, 60 g di pasta integrale con verdure, una coppetta di ribes. Spuntino: una pera. Cena: passato di zucca, frittata preparata con un uovo e zucchine, due albicocche. Spuntino: infuso di ribes nero. La dieta dimagrante dei 6 pasti spesso viene consigliata a chi pratica sport almeno tre volte a settimana. E’ una dieta semplice che serve soprattutto a risvegliare il metabolismo.

La dieta dimagrante dei 6 pasti non è adatta a chi conduce una vita sedentaria e alle persone che soffrono di patologie importanti come il diabete e non solo. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta.