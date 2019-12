Dieta di Bianca Guaccero, colazione ricca e proteine a cena: menù

La dieta di Bianca Guaccero non è una dieta vera e propria ma semplicemente una buona e sana alimentazione a cui la famosa conduttrice televisiva associa crossfit, danza e kickboxing.

La conduttrice in un’intervista spiega che nel suo frigorifero non mancano mai le verdure di stagione e la frutta. Ma vediamo cosa mangia Bianca Guaccero in un esempio di menù della sua dieta giornaliera. Colazione: fette biscottate con marmellata e una tazza di caffelatte. Spuntino: un frutto di stagione o un toast. Pranzo: una porzione di pasta e a cena proteine ovvero solitamente pesce e fibre. A questo tipo di alimentazione la conduttrice televisiva associa sempre tanto sport. Per raggiungere il peso forma e mantenersi in forma la Guaccero ha eliminato tutti gli alimenti ricchi di convìservanti, snack salati e ogni tipo di dolce. Ecco le altre diete pubblicate sul nostro sito.