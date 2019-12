Come preparare olio aromatizzato al peperoncino: ricetta

Come preparare olio aromatizzato al peperoncino, ecco la ricetta. Si tratta di una ricetta della nonna per preparare in casa un olio aromatizzato che può dare un tocco speciale per condire i vostri piatti.

Ingredienti: 250 gr di olio extravergine di oliva e 50 gr di peperoncini secchi. Versate l’olio in un barattolo di vetro e mettete dentro anche i peperoncini secchi e puliti. Lasciate riposare l’olio con i peperoncini secchi per almeno una settimana in un posto fresco e al buio prima di utilizzare l’olio per condire i vostri piatti. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.