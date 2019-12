Come pulire le macchie da tappeti e moquette

Come togliere le macchie da tappeti e moquette. Ecco alcuni segreti e rimedi della nonna. Se le macchie sono di zucchero o di gelato eliminate con dello shampo per moquette e tappeti e risciacquate. La sciuma va fatta penetrare a fondo tra le fibre.

Ravviverà anche i colori. La macchie di caffè o di fango si tolgono con una soluzione di acqua e aceto in parti uguali. Eliminate le macchie di unto con la saponaria, poi posate sopra una carta assorbente e passatele un ferro da stiro tiepido. Il vino si elimina con una miscela di acqua fredda e acqua ossigenata in parti uguali. Se la moquette è antimacchia pulite con un panno umido. I liquidi vanno prima assorbiti con carta da cucina o un panno di cotone.