Maltempo, da Reale Group un fondo da 5 milioni di euro

Negli ultimi mesi, molte regioni italiane sono state investite dal maltempo che ha provocato danni ingenti. Reale Group ha stanziato un fondo fino a 5 milioni di euro, per un aiuto concreto alle famiglie e alle aziende assicurate con Reale Mutua e Italiana Assicurazioni.

Il contributo consiste nella riduzione del premio assicurativo del 50% per la stipula di una polizza a copertura dei rischi di una nuova auto (qualora il veicolo danneggiato non sia riparabile e non sia operante la garanzia a copertura di calamita' naturali e a condizione che l'intestatario del veicolo sia residente in un Comune per il quale e' stato dichiarato lo stato di calamita' naturale); per le aziende e' stato prevista una riduzione del 30% della quietanza in prossima scadenza, qualora per il rischio non sia gia' operante la garanzia a copertura dei danni da calamita' naturali e a condizione che si trovino in un Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di calamita'.

I prodotti interessati, i dettagli, le note operative e le procedure da seguire per usufruire di questa agevolazione sono riportati nella sezione dedicata dei siti ufficiali delle due Compagnie di Reale Group: www.realemutua.it e www.italiana.it. Inoltre, Reale Group ha previsto per i Soci/Assicurati: la proroga a 30 giorni del periodo di mora per le polizze auto, e l'elevazione a 60 giorni della proroga del periodo di mora per le polizze Danni non Auto, con mora attuale a 30 giorni; il finanziamento a condizioni agevolate, erogato da Banca Reale, per l'acquisto o il ripristino di macchinari, capannoni, magazzini delle aziende; un numero verde dedicato all'emergenza - 800084800 -, attraverso Blue Assistance; la possibilita' di richiedere, a Blue Assistance, l'invio del carro attrezzi per tutti i veicoli assicurati con garanzia Assistenza: l'accesso a tale servizio sara' reso a titolo gratuito, contrariamente a quanto solitamente avviene per danni da eventi naturali.

"Anche quest'anno il nostro Paese ha subito molti danni dovuti agli eventi naturali - ha dichiarato Luigi Lana, Presidente di Reale Mutua e di Italiana Assicurazioni -. Reale Group, come gia' fatto in precedenti occasioni, vuole dimostrare vicinanza ai propri Soci/Assicurati con aiuti concreti, come questi, che rispecchiano la sua natura mutualistica. Abbiamo pensato a interventi da indirizzare sia alle famiglie, categoria di clientela cui da sempre rivolgiamo particolari attenzioni, sia alle aziende, certi che agevolare la ripresa delle attivita' economiche e produttive".

