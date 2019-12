Brunori Sas torna con l'album Cip!

A quasi tre anni dall'uscita di A casa tutto bene, il disco certificato platino che ha conquistato pubblico e critica, Brunori Sas torna sulla scena con un nuovo album disponibile dal 10 gennaio: Cip! (Island Records).

Anticipato lo scorso settembre dall'uscita del singolo "Al di la' dell'amore", che ha gia' conquistato la top 10 della classifica radio, e' composto da 11 tracce. Ma non e' tutto: il 13 dicembre Brunori Sas svelera' un'altra traccia del suo nuovo album, il secondo estratto sara' infatti "Per due che come noi". Da marzo sara' in tour nei palazzetti di tutta Italia.

(ITALPRESS)