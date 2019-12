Vigili del Fuoco Ragusa: celebrazione di Santa Barbara 2019 FOTO

Si svolta oggi, 4 dicembre, a Ragusa la celebrazione della festività di Santa Barbara, che come ogni anno ha vista la partecipazione del personale in sevizio in quiescenza e dei volontari VV.F.

A causa dei lavori in corso le celebrazioni sono avvenute preso la chiesa del Sacro Cuore, parrocchia della quale fa parte la sede Vigilfuoco di Ragusa. Un commosos Ricordo ai colleghi caduti, ed un commosso ricordo per Federico Blangiforte il figlio del Collega Informatico. Al termine della messa, si è data lettura dei messaggi augurali dal capo dello Stato del Ministro Dell’interno del Capo del Corpo Nazionale, l’allocuzione del Comandante Provinciale Ing. Aldo Comella, la consegna delle benemerenze un gruppo di studenti del Liceo Musciale di Modica ha allietato i partecipanti esibendosi in concerto di fiati.