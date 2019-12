Ragusa, in corso la lettura dei contatori idrici

Il Servizio Idrico di Ragusa ricorda agli utenti titolari di un contratto di somministrazione di acqua potabile, che sono in corso le attività di lettura dei misuratori per la quantificazione dei consumi, svolte esclusivamente da personale autorizzato, munito di tesserino identificativo.

Il rilevamento della lettura del contatore, oltre ad essere un dovere per l’utenza, rappresenta l’opportunità di evitare in bolletta addebiti di consumi forfettari, come accade in assenza di misurazioni per lunghi periodi. La lettura del misuratore infatti, se effettuata regolarmente, consente anche di riscontrare eventuali anomalie (guasti o perdite) e di intervenire quindi tempestivamente.

Il Comune invita inoltre gli utenti ad effettuare autonomamente entro il 7 dicembre prossimo la lettura del contatore, comunicando codice contribuente e la misura rilevata, attraverso una delle seguenti modalità messe a disposizione per facilitare al massimo l’effettuazione dell’autolettura dei consumi:

1)accedendo all’area riservata dello Sportello on line del sito web www.comune.ragusa.gov.it- sportello del contribuente- servizio idrico online-autolettura rapida;

2) inviando una e-mail ad idrico@comune.ragusa.govit;

3) inoltrando una foto del misuratore attraverso l’APP K-Reader che può essere scaricato direttamente dal Play Store o dall'Apple Store;

4) inviando un fax al 0932-676840;

5) recandosi presso l'ufficio tributi sito in via Mario Spadola, muniti del proprio codice utenza;

6) spedendo la cartolina lasciata dagli operatori quando sono impossibilitati al rilevamento della lettura.