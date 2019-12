Ragusa, 7 cani ricoverati al canile saranno trasferiti

Sette cani ricoverati presso il canile sanitario comunale saranno trasferiti presso due rifugi privati a scopo di adozione. Il rifugio G3A Gruppo Amici Animali di Marcallo con Casone ( MI) ed il rifugio di Ornelle (TV) hanno manifestato la disponibilità ad accogliere a scopo di adozione in totale 7 cani in atto ricoverati presso il canile sanitario comunale che registra la presenza di un numero elevato di cani randagi.

Per tale motivo con determinazione del Settore I - Affari Generali è stato deciso di affidare alla ditta Alongi Roberto il trasporto di n. 7 cani presso i due rifugi sopracitati che favoriranno l’adozione degli animali da prendere in carico. L’importo richiesto dalla ditta per effettuare il trasporto è di € 719,80.