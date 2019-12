ChocoModica 2019: venerdì Bianca Atzei in concerto

Sarà una notte “bianca” con i fiocchi quella che aspetta tutti i visitatori di ChocoModica venerdi 6 dicembre. Un grande spettacolo offerto da Conad Sicilia, main sponsor dell’evento, che poterà sul palco principale di Piazza Monumento uno dei giovani nomi più promettenti del panorama musicale italianao: Bianca Atzei.

La cantante milanese (ma di origini sarde) porterà a Modica il suo repertorio fatto già di alcune hit che hanno scalato le classifiche di vendita. A cominciare da “La paura che ho di perderti”, scritto e cantato con Kekko dei Modà. Dopo la collaborazione con Gianni Morandi, nel 2015 ottiene un buon risultato al Festival di Sanremo con il brano “Il solo al mondo”. Altri grandi nomi della musica italiana che collaborano con Bianca Atzei sono Ron, Loredana Bertè, J-Ax e Alex Britti. Nel 2016 svela le sue straordinarie capacità di imitazione partecipando con successo alla trasmissione “Tale e Quale”. Da novembre a dicembre 2017 rientra a far parte del cast della sesta edizione di Tale e quale show - Il torneo, in cui imita Emma, Noemi e Patty Pravo; nella classifica finale risulta essere ottava.

Nel 2018 partecipa alla tredicesima edizione de L'isola dei famosi, condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5, classificandosi seconda. Il 26 gennaio 2018 viene pubblicato il singolo Fire on Ice, colonna sonora dei Campionati mondiali di pattinaggio di figura 2018. Il 15 giugno 2018 esce il singolo Risparmio un sogno, scritto da Ultimo, a cui segue, il 20 dello stesso mese un video musicale per la regia di Gaetano Morbioli. Il 31 agosto viene pubblicato il singolo Come in un'isola, in collaborazione con Jerico e Il Cile. L’ultimo singolo estivo è il tormentone “La mia bocca”. Il concerto di Bianca Atzei (gratuito come tutti gli eventi targati ChocoModica) verrà introdotto dal deejay set di Sebastiano Avolese, quindi lo show nello show “…Aspettando Bianca”. Al termine del concerto non bisogna andare via perché saliranno in consolle Ybla, Ivan Cappello e Mattia Terranova. Tutta la serata è organizzata grazie al patrocinio di Conad Sicilia: La valorizzazione delle eccellenze della nostra magnifica Isola passa anche attraverso il sostegno concreto alle manifestazioni che le celebrano - spiega Vittorio Troia, direttore generale Conad Sicilia.

"Abbiamo in Sicilia - continua Troia - l'unico cioccolato IGP del mondo e come azienda protagonista nel panorama distributivo siciliano, sentiamo il dovere di promuovere le unicità della nostra terra, preservando e diffondendo la cultura del buon cibo e della sana alimentazione, sostenendo non solo la filiera produttiva ma anche tutte le attività che celebrano il territorio e le eccellenze locali, simbolo di una terra che produce ed esporta prelibatezze esclusive. Questo è il nostro modo di andare "oltre" le cose e di essere impresa per la comunità, punto di riferimento per l'imprenditoria locale con i nostri 180 soci e gli oltre 350 supermercati distribuiti su tutta la regione in modo capillare".