Una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 è stata registrata oggi, 3 dicembre, alle ore 17 a 11 km da Bronte in provincia di Catania. Il terremoto ha avuto una profondità di 20 chlometri.

I Comuni più vicini all’epicentro sono stati: Maletto, Ragalna, Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Zafferana Etnea, randazzo e Milo. Ieri in Sicilia sono state registrate sette scosse di terremoto, sei in provincia di Palermo e uno in provincia di Siracusa.