Come dimagrire con la dieta delle proteine: menù per perdere peso. La dieta delle proteine può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. La dieta delle proteine è perfetta per chi non ama mangiare carne ma non è indicata per chi soffre di qualche patologia o per le donne in gravidanza.

Ma vediamo cosa mangiare ogni giorno nella dieta delle proteine per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Lunedì: a colazione una tazza di latte di mandorle dolcificato con 1 cucchiaino di miele e 30 grammi di muesli. Spuntino: 2 mandarini. Pranzo: 100 grammi di seitan alla piastra e 70 grammi di quinoa condita con la zucca. Merenda: 1 grappolo d’uva. Cena: 70 grammi di riso integrale condito con una scatoletta di tonno al naturale o 80 grammi di tonno fresco cotto al vapore, spinaci al vapore. Martedì: colazione con 25 grammi di frutta secca e 1 tazza di latte d’avena. Spuntino: 2 kiwi. Pranzo: 1 porzione di insalata mista 2 uova sode e 70 grammi di orzo perlato. Merenda: due fette di ananas. Cena: 1 pizza rotonda con salmone senza mozzarella. Mercoledì: Colazione con due fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: 1 mela. Pranzo: 1 piatto di cavolo bollito, 250 grammi di sogliola cotta al vapore e 70 grammi di farro. Merenda: 2 kiwi. Cena: 100 grammi di tofu, 50 grammi di pane integrale e un piatto di insalata di pomodoro.

Giovedì: colazione con 2 fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: due mandarini. Pranzo: 70 grammi di riso condito con 200 grammi di piselli, una porzione di insalata mista. Merenda: una tisana al finocchio o un succo di ananas senza zucchero. Cena: zucchine grigliate, 50 grammi di pane integrale e 250 grammi di merluzzo. Venerdì: Colazione: 25 grammi di frutta secca e 1 tazza di latte d’avena. Spuntino: 1 melograno. Pranzo: Preparatevi una frittata con 2 uova e 200 grammi di carciofi e 50 grammi di pane integrale. Merenda: 1 arancia. Cena: 70 grammi di orzo e 50 grammi di fagioli, un piatto di verza bollita.

Sabato: colazione: Una tazza di latte di mandorle dolcificato con 1 cucchiaino di miele e 30 grammi di muesli. Spuntino: una pera. Pranzo: 200 grammi di merluzzo lesso, 200 grammi di finocchi lessi e 70 grammi di riso integrale condito con pomodoro. Merenda: 1 arancia. Cena: 70 grammi di miglio e 50 grammi di lenticchie, un piatto di insalata mista. Domenica: colazione: 2 fette biscottate integrali e ci spalmate un velo sottile di marmellata, 1 tazza di latte di riso. Spuntino: 1 arancia. Pranzo: 1 hamburger di soia, carote e 50 grammi di pane integrale. Merenda: 2 mandarini. Cena: 1 porzione di insalata mista 100 grammi di salmone 70 grammi di orzo perlato. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico prima di seguire qualsiasi tipo di dieta.