Dieta keto, menù per dimagrire ma attenti a rischio alitosi

Dieta keto e menù facile per dimagrire ma attenti al rischio di alitosi. La dieta keto è una dieta low carb che aiuta a perdere peso velocemente ma ci sono delle controindicazioni, ecco come evitarle.

Al di là degli effetti poco durevoli e delle mancanze che contraddistinguono la dieta keto, è possibile che chi segua questo regime alimentare possa suffrire di effetti non voluti come l'alitosi. I ricercatori stimano che l'alito cattivo sparisce nel tempo ma che possono essere necessari anche 21 giorni. Per ovviare al problema basta seguire questi semplici consigli: bere molta acqua. I chetoni che provocano l'alito cattivo vengono esplulsi soprattutto tramite l'urina; aumentare leggermente l'assunzione di carboidrati, masticare mentine e gomme e lavarsi frequentemente i denti. Ma vediamo ora un esempio di menù della dieta keto per dimagrire subito.

Lunedì: colazione con un bicchiere di latte e panino con carne bianca. Spuntino: 5 noci. Pranzo: merluzzo, zucchine al vapore e una mela. Merenda: parmigiano.Cena: petto di pollo, insalata e una mela. Martedì: colazione con un panino con prosciutto cotto, yogurt bianco intero. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: polpo, spinaci e una mela. Merenda: parmigiano. Cena: tacchino alla griglia, insalata e una mela. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato e un panino con prosciutto crudo. Spuntino: 5 nocciole. Pranzo: formaggio magro, insalata e pomodori. Merenda: parmigiano. Cena: uova sode, carciofi e una pera. Giovedì: colazione con una spremuta d’arancia e cereali integrali. Spuntino: due fette biscottate e miele. Pranzo: pasta al pomodoro e insalata. Merenda: una spremuta di arancia o un pompelmo rosa. Cena: legumi e finocchi.

Venerdì: colazione con uno yogurt magro e panino con prosciutto cotto. Spuntino: 5 noci. Pranzo: alici, melanzane e una pera. Merenda: parmigiano. Cena: carne di vitello, insalata e una mela. Sabato: colazione con latte di mucca e panino. Spuntino:3 mandorle. Pranzo: calamari, pomodori e una mela. Merenda: una spremuta di arancia. Cena: carne magra e insalata. Domenica: colazione con un succo di frutta e cereali integrali. Spuntino: fette biscottate e miele. Pranzo: riso con radicchio e parmigiano. Merenda: un arancio. Cena: fagioli e finocchi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico, soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.