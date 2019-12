Dieta ipocalorica di dicembre: ecco come perdere peso prima di Natale

La dieta ipocalorica di dicembre per perdere peso prima di Natale. Si tratta di una dieta che promette di far dimagrire fino a 3 kg a settimana e a tornare in forma in vista delle festività natalizie.

Lo schema alimentare dietetico è molto facile da seguire e si basa sul consumo di una grande varietà di alimenti che danno benessere e salute all’organismo e nello stesso tempo consentono di perdere peso senza patire la fame. Per dimagrire velocemente occorre anche seguire una buona e regolare attività fisica che aiuta a riattivare il metabolismo. ma vediamo in un esempio di menù di 7 giorni cosa mangiare nella dieta ipocalorica di dicembrte per dimagrire prima di Natale. Lunedì: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele.Pranzo: 120 g di carpaccio di carne con la rucola condito con un cucchiaio di olio; 200 g di melanzane o zucchine grigliate; 30 g di pane. Cena: 60 g di pasta con pomodoro e basilico; 200 g di fagiolini conditi con un cucchiaino di olio; 30 g di pane integrale.

Martedì: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele. Pranzo: 50 g di riso integrale condito con 100 g di funghi; 150 g di insalata mista con un cucchiaino di olio; 30 g di pane.Cena : 150 g di pesce spada ai ferri; 200 g di verdure alla griglia condite con aglio, prezzemolo e un cucchiaino di olio; 30 g di pane. Mercoledì: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele. Pranzo : insalata mista, un uovo sodo e 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di petto di pollo alla piastra; 200 g di spinaci lessati con una spolverata di parmigiano; 30 g di pane integrale.

Giovedì: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele. Pranzo : 80 g di prosciutto crudo sgrassato; 200 g di cavolo crudo condito con due cucchiaini di olio; 30 g di pane integrale.Cena : 150 g di insalata di fagioli condita con due cucchiaini di olio; 150 g di pesce al vapore; 30 g di pane integrale. Venerdì: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele. Pranzo: 50 g di spaghetti integrali con 100 g di cozze; 150 g di carote tagliate alla julienne e condite con un cucchiaino di olio; 30 g di pane integrale.Cena : 200 g di insalata di polpo condita con un cucchiaino di olio; 200 g di patate lessate condite con un cucchiaino di olio.

Sabato: colazione con uno yogurt o latte scremato e una fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata o miele. Pranzo : 70 g di bresaola con scagliette di parmigiano e rucola; 150 g di verdure grigliate; 30 g di pane integrale.Cena : 50 g di riso integrale con verdure e un cucchiaino d’ olio; 100 g di formaggio magro in fiocchi; 30 g di pane integrale. Domenica: libera o a scelta uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di consultare il proprio medico di famiglia prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di diabete o altre patologie importanti.