Dieta flash per dimagrire 5 kg prima di Natale

La dieta flash può far dimagrire fino a 5 kg in dieci giorni. Si tratta di una dieta motlo restrittiva che non può essere seguita da chi soffre di diabete o altre patologie importanti.

La dieta flash per dimagrire fino a 5 kg in dieci giorni è la dieta ideale da seguire per dimagrire prima delle feste di Natale. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù completo, giorno per giorno, della dieta flash per dimagrire fino a 5 kg in dieci giorni. Primo giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 2 biscotti integrali. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: Mangiate a piacere un insalata mista 150 grammi filetto di platessa cotto al vapore e 30 grammi di pane integrale. Merenda: 1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: un insalata mista,80 grammi di arrosto di tacchino e 200 grammi di minestrone di verdure.

Secondo giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 2 biscotti integrali. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco .Pranzo:150 grammi di petto di pollo e peperoni a piacere arrostiti con poco olio a crudo e aglio. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: 200 grammi di zuppa di legumi e 1 patata cotta al vapore. Terzo giorno:colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 1 fetta biscottata integrale. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: 200 ml di brodo di pollo con 30 grammi di minestra,150 grammi di petto di tacchino e 2 carote lesse. Merenda: 1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: 200 grammi di spinaci bolliti e conditi con un cucchiaino di olio extra vergine d’oliva e succo di limone,100 grammi di prosciutto crudo e 30 grammi di pane integrale. Quarto giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 1 fetta biscottata integrale. Spuntino: 1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: 200 grammi di piselli e 2 uova sode. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena:150 grammi di merluzzo cotto al vapore e 200 grammi di minestrone di verdure.

Quinto Giorno: a colazione un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 2 biscotti integrali. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo:200 grammi di cicoria condita con olio a crudo e limone,100 grammi di prosciutto crudo con 30 grammi di pane integrale. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: 200 grammi di zuppa di legumi e insalata mista. Sesto Giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 1 fetta biscottata integrale. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo:200 grammi di asparagi conditi con olio a crudo e 100 grammi di coniglio. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: insalata mista 150 grammi di vitello e 30 grammi di pane integrale.

Settimo Giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 2 biscotti integrali. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: 200 grammi broccoli e 150 grammi di bresaola. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena:50 grammi di ricotta di mucca e 200 grammi di broccoli romani e patate. Ottavo giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 1 fetta biscottata integrale. Spuntino: 1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: insalata mista e una frittata di zucchine. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: insalata mista e 150 grammi di tacchino cotto ai ferri.

Nono giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 2 biscotti integrali. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: insalata mista e 1 hamburger. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: 200 grammi di passato di verdure e 80 grammi di bresaola. Decimo giorno: colazione con un caffè amaro oppure un tè dolcificato con mezzo cucchiaino di miele e 1 fetta biscottata integrale. Spuntino:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Pranzo: 200 grammi di zucchine cotte al vapore e 200 grammi di salmone cotto al vapore. Merenda:1 yogurt con cereali integrali oppure un frutto fresco oppure un succo di arancia fresco. Cena: 100 grammi di petto di pollo cotto ai ferri e 200 grammi di zuppa di legumi.

Per dimagrire con la dieta flash fino a 5k in dieci giorni occorre anche seguire delle regole ovvero eliminare tutti i dolci o snack salati e ogni tipo di bevanda alcolica. Inoltre come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere sempre il parere del proprio medico prima di cominciare qualisai dieta.