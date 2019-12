Dieta 800 calorie, ecco come dimagrire prima di Natale. E’ una tra le diete dimagranti ipocaloriche che aiuta a perdere peso velocemente. La dita 800 calorie è molto restrittiva e non adatta a tutti, motivo per cui raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di cominciare questo regime alimentare dietetico o altro tipo di diete.

Si tratta di una raccomandazione che facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito. Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù di 4 giorni per dimagrire fino a 2 kg. Primo giorno: colazione con un bicchiere di latte magro g 150 con corn flakes o un vasetto di yogurt magro, caffè q.b, usare eventualmente dolcificanti. Pranzo: lenticchie o ceci g 150, verdura cotta g 150, olio un cucchiaio, un frutto fresco. Cena: prosciutto sgrassato o bresaola g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto. Secondo giorno: colazione con una fettina di carne magra, insalata g 50, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: frittata (2 uova 1 cucchiaino di olio), verdura g 150, olio 1 cucchiaino, un frutto fresco o cotto.

Terzo giorno: colazione un bicchiere di latte magro g 150 con corn flakes o un vasetto di yogurt magro, caffè, usare eventualmente dolcificanti o zucchero di canna. Pranzo con pesce ai ferri g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: mozzarella o formaggi magri g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Quarto giorno: colazione con un bicchiere di latte magro g 150 con corn flakes o un vasetto di yogurt magro, caffè usare eventualmente dolcificanti. Pranzo: petto di pollo g 150, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco. Cena: pesce al vapore come ad esempio filetti di merluzzo g 100, verdura g 150, olio 1 cucchiaio, un frutto fresco o cotto. Trattandosi di un regime alimentare molto restrittivo è raccomandato non seguire la dieta oltre i 4 giorni e senza aver chiesto il parere del proprio medico.