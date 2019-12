Ricette light, risotto tricolore alle verdure: ricetta veloce

Il risotto tricolore alle verdure è una ricetta dietetica facile per un primo piatto semplice da servire a pranzo o a cena in compagnia di amici. La ricetta del risotto tricolore è tre le ricette ideali da inserire in un menù dietetico.

Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara. Ingredienti (per 4 persone): 300 g di riso, 3 pomodori maturi, 3 zucchine, 4-5 foglie di basilico, 1 cipolla, mezzo bicchiere di vino bianco, parmigiano grattugiato, brodo vegetale e olio extravergine di oliva. Preparazione: in una padella antiaderente fate rosolare la cipolla tritata con un cucchiaio d’olio e un po’ d’acqua. Aggiungete il riso, fatelo saltare e poi irrorare con il vino, lasciandolo poi evaporare. Nel frattempo, tagliate le zucchine a fettine e mescolatele al riso. Fatele rosolare un po’ e poi iniziate ad aggiungere il brodo. Procedete con la cottura versando di volta un po’ di brodo e aspettando che questo si asciughi prima di aggiungere il successivo. Cinque minuti prima di ultimare la cottura unite i pomodori tagliati a pezzetti.

Infine spegnete il fuoco e mantecate con il formaggio grattugiato. Aggiungete il basilico spezzettato, lasciate riposare qualche minuto e poi servite. Ecco le altre ricette pubblicate sul nsotro sito.