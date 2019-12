Cheesecake alla Nutella senza uova: ricetta veloce

La Cheesecake alla Nutella senza uova è un dolce buono e gustoso per grandi e bambini. La ricetta che elenchiamo di seguito è facile da preparare. Ma vediamo quali ingredienti occorrono e come si prepara.

Ingredienti: 400 gr di Nutella oppure crema spalmabile alle nocciole, 400 gr di Philadelphia classica, 170 gr di biscotti Digestive o altri biscotti secchi a disposizione, 30 gr di nocciole da ridurre in polvere, 100 gr di burro fuso,un cucchiaio di miele, 100 gr di cioccolato al latte in tavoletta (oppure cioccolato fondente, gocce di cioccolato, granella di nocciole). Ora vediamo le fasi della preparazione: Versate in una ciotola, mescolate insieme i biscotti secchi precedentemente sbriciolati con il mixer e le nocciole ridotte in polvere con il burro fuso e il miele. Poi versate il composto di Biscotti in una teglia apribile, schiacciando bene con le dita, fino a livellare perfettamente la superficie. Riponete la base della Cheesecake in frigo per almeno 15 minuti. Mescolate in una ciotola con una spatola la Philadelphia e la Nutella fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.

Quando la base è fredda e si sarà solidificata, versateci il composto di Nutella cremoso. Livellate la superficie con una spatola: riponete in frigo, nella parte bassa più fredda, per almeno 2 ore. Trascorso il tempo indicato, la Cheesecake alla Nutella è pronta, staccate i bordi con un coltello affilato e poi aprite la tortiera. Rifinite i bordi con il coltello quindi riponete il dolce nuovamente in frigo. Come realizzare i riccioli di cioccolato Il cioccolato dev'essere freddo di frigo. Infine grattugiate un pezzetto di cioccolato e disponetelo su un tagliare largo, affinché le scaglie non risultino non troppo addossate. Quando avrete finito di realizzare le vostre scaglie, riponete tutto il tagliere in frigo per qualche minuto, se fa molto caldo potete preparale anche con anticipo, prima di preparare la Cheesecake. Quando le scaglie risulteranno fredde, disporle a pioggia sulla Cheesecake alla Nutella. Conservatela in frigo la vostra Cheesecake alla Nutella senza cottura, fino al momento prima di servirla.