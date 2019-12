Natale: fa bene alla salute, l'atmosfera natalizia rende felici

Il Natale fa bene alla salute e rende felici. L’atmosfera natalizia e i preparativi in vista del Natale danno benessere alla salute mentale e non solo. Lo rivela la scienza.

Steve McKeown, psicologo e fondatore della McKeown Clinic, sostiene che calarsi nell’atmosfera del Natale fa mantenere i contatti con il bambino che è in noi, rilassandoci e sviandoci dalle nostre preoccupazioni. Secondo lo psocologo la gente associa ciò che è correlato al Natale alla felicità, evocando forti sentimenti legati all’infanzia. Le decorazioni sono semplicemente un’ancora alle emozioni e all’eccitamento di quando eravamo bambini. E se è vero che la lacrima è sempre in agguato quando ci si sofferma troppo a fissare ogni pallina che appendiamo e a cui (quasi sempre) è legato un ricordo, secondo la psicoterapeuta Amy Morin per chi ha perso qualcuno, le vacanze fanno tornare alla mente i bei tempi passati.

Quindi se volete un pizzico di felicità cominciate a preparare l’albero di natale e addobbare le vostre case in vista delle festività natalizie, tutto ciò renderà l’atmosfera natalizia come un toccasana di salute e benessere pìfamigliare.