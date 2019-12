Pezzali, oltre 30 mila biglietti in 3 giorni per San Siro canta Max

Max Pezzali e' pronto a portare sul palco dello stadio San Siro di Milano "San Siro Canta Max", uno speciale ed unico concerto previsto per venerdi' 10 luglio 2020, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

A soli tre giorni dall'apertura delle vendite, inoltre, lo show ha raggiunto grandissimi risultati totalizzando oltre 30.000 biglietti venduti. "Per me l'idea di cantare a San Siro e' inspiegabile, devo ancora metabolizzarla: e' come un sogno che ho sempre avuto paura di sognare perche' troppo grande e bello - racconta Pezzali - Un sogno cosi' bisogna meritarselo e ora so di voler mettere tutto me stesso per poterlo realizzare e per far vivere una serata unica e indimenticabile alle persone che verranno a cantare con me le mie canzoni. Per me sara' sicuramente sara' memorabile".

Sul palco, l'artista ripercorrera', insieme ai fan, i piu' grandi successi della sua carriera, accompagnandoli in un viaggio indietro nel tempo, per rivivere le emozioni di un passato che soltanto lui sa come riportare alla luce.

