All'Alma Mater Studiorum Bologna il premio Live the motion Michelin

La squadra dell'Alma Mater Studiorum Universita' di Bologna composta da Silvia Graziosi, Alessandro Lunari, ed Elisa Gamberini, tutti ventenni, ha vinto la finale del concorso per studenti universitari Live The Motion #MadeToLast 2019 - il movimento per la mobilita' sicura e sostenibile lanciato da Michelin che punta sulla durata delle prestazioni che oggi i prodotti devono assicurare nel tempo (senza perdere in affidabilita').

La competizione si e' svolta presso l'Universita' Federico II di Napoli, nel complesso universitario di San Giovanni a Teduccio, dove il team vincitore si e' aggiudicato il premio Michelin: un finanziamento di 8.000 euro per il progetto presentato dal titolo "Flip the Motion". Il Flipbook e il fumetto sono i protagonisti del progetto vincitore, che ha previsto un piano di comunicazione su tre canali: commercial televisivo, campagna social e youtube per promuovere i benefici della strategia Michelin Long Lasting Performance. I due team finalisti si sono sfidati durante l'evento, moderato da Valerio Berruti, caporedattore Auto-motori di la Repubblica, che ha visto la partecipazione di Leonardo Becchetti, economista e Professore ordinario di Economia Politica presso l'universita' di Roma Tor Vergata (in video), Marco Cattaneo, direttore del National Geographic Italia, Marco Do, direttore della Comunicazione di Michelin Italia, Valerio Sonvilla, Responsabile Prodotto Michelin Italia.

