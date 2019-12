100 Ispettori Ambientali a Modica

Modica, in arrivo oltre 100 Ispettore Ambientali. Continua a gonfie vele il Primo Corso di Ispettore Ambientale Volontario organizzato dall’Associazione IPS-I Professionisti della Sicurezza, con la collaborazione del Comando di Polizia Locale e del settore comunale di Igiene del Comune di Modica.

Con i suoi oltre cento partecipanti, provenienti da diverse Città della Provincia, è tra i corsi più frequentati nel panorama regionale. Ieri si è svolta la seconda delle quattro giornate di formazione previste dal Corso che si concluderà con un esame finale, il cui superamento è propedeutico al rilascio dell’Attestato di Partecipazione e dei “gradi” di Ispettore Volontario Ambientale. Nel corso di queste prime due lezioni è stato spiegato nel dettaglio il compito delle figure degli ispettori ambientali volontari per potenziare i controlli contro l’abbandono dei rifiuti e per segnalare illeciti alla polizia municipale. In sostanza spetta direttamente ai Comuni regolamentare l’attività di questi volontari che potranno affiancare la polizia municipale, ad esempio nelle attività di controllo ambientale e di verifica di violazioni inerenti la raccolta e il conferimento dei rifiuti.

Potranno anche segnalare il rispetto dei regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali sul deposito e gestione dei rifiuti, partecipare ad attività formative ed educative in favore dei cittadini, ma anche prevenire i danni al decoro urbano e all’ambiente.E’ stato inoltre ribadito che l’espletamento del servizio è a carattere volontario e gratuito, senza che possa sorgere un rapporto di lavoro o diritti di altra natura. L'ispettore ambientale volontario, istituito a livello comunale, potrà essere destinato solo a segnalare alla polizia municipale le eventuali irregolarità riscontrate, mentre spetterà sempre agli addetti al servizio o alla polizia municipale l’autorità di accertare gli illeciti e le violazioni, dunque di fare le multe.