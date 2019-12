Chocolab a ChocoModica 2019: 4 giorni di gusto

ChocoLab a ChocoModica 2019: quattro giorni di gusto con la Cieffe Academy. I golosi di tutta la Sicilia si segnino in rosso questa parola: ChocoLab. Il laboratorio del cioccolato e non solo, un’oasi di gusto nel cuore di ChocoModica.

Il ChocoLab Cieffe Academy aprirà i battenti giovedi 5 dicembre con l’assemblaggio torte e tronchetti da vetrina ( crema leggera al cioccolato di Modica, gelatina ai cachi, biscuit al sesamo di Ispica, glassa al cioccolato) a cura del Maestro Concetto Cicero e di Tony Malandrino che produrranno anche il gelato al cioccolato di Modica con salsa all’arancio per l’inaugurazione. Venerdi spazio alla produzione biscotteria al cioccolato ( saranno presentate idee innovative sull’utilizzo del cioccolato di Modica in versione snack e biscotti) e glassaggio torte da vetrina( saranno eseguite decorazioni su torte a base cioccolato di Modica e tecniche di glassaggio). Dalle 16 alle 18 dimostrazione della Lady Pastry chef Marcella Idili che presenterà una versione innovativa sul tiramisù da forno dal titolo “Innovazione e tradizione in pasticceria”. Dalle 18 alle 20 produzione e degustazione del torrone tipico di Caltanissetta a cura del Maestro Davide Scancarello di Tentazioni e Sapori. Il sabato si aprirà con la produzione del panettone a lievitazione naturale con Cioccolato di Modica.

Dalle 15 alle 16:30 realizzazione di una pralina al Cioccolato di Modica a cura del Maestro Alberto Simionato, Direttore della Callebaut Chocolate Academy di Milano. Dalle 17 alle 20 a cura del consorzio del sesamo Igp di Ispica saranno realizzate svariate applicazione al sesamo: la cobaita realizzata dal Maestro Vincenzo Asta della Biscotteria Asta di Ispica, il gelato al sesamo realizzato dal Maestro Antonio Adamo del Caffe’ Adamo di Modica, la crema spalmabile realizzata dal maestro Bruno Armenia dell’American Bar di Ispica e lo Spumone al sesamo realizzato dallo Chef Salvo Vicinale del Vecchio Mulino di Modica. Dalle 20 in poi degustazione del panettone al cioccolato di Modica con gelato al sesamo a cura del Maestro Concetto Cicero e Tony Malandrino.

Domenica la grande chiusura con il Savarin al cioccolato e namelaka al cioccolato bianco carmellato. Sarà realizzato un dolce tipico napoletano in versione tutta nuova: bagna al cioccolato Di Modica e Arancio, crema alla ricotta e namelaka al cioccolato bianco. Dalle 15 alle 17 rivisitazione della Mpanatigghia in un dessert a cura dello chef stellato Claudio Ruta del ristorante La Fenice di Ragusa. Dalle 18 alle 19 realizzazione di una pralina al cioccolato di Modica tratta dal suo nuovo libro a cura del maestro Tommaso Molara, inoltre una rifinizione di una scultura in cioccolato modellata a mano sempre realizzata da Molara .Dalle 19 in poi show cooking e assaggi vari a cura del Maestro Concetto Cicero e Tony Malandrino. L’ingresso al ChocoLab è stato reso gratuito grazie alla collaborazione di marchi storici e di primo piano come Callebaut, Italia Zuccheri, Forniture Migliore, IFA e Cieffe Academy.