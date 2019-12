Terremoto, 6 scosse a Palermo: sciame sismico tra Gangi e Bompietro

Sciame sismico in provincia di Palermo. Sei scosse di terremoto registrate oggi, 2 dicembre. La prima scossa di magnitudo 2.9, la più forte, è stata registrata a Gangi.

Le altre 5 scosse di terremoto tutte di magnitudo superiore al 2 sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro a Bompietro sempre nel territorio palermitano. L’ultima scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata alle ore 15,09. Al momento non si registrano danni a cose o persone. Sempre nel pomeriggio un’altra scossa è stata registrata in Sicilia e precisamente a Floridia in provincia di Siracusa.