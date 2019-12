Salute, bere acqua fa dimagrire? Vero o falso? Bere acqua fa dimagrire soprattutto se lo si fa insieme ad una dieta ipocalorica. Bere acqua per dimagrire non è un falso mito, vediamo il perché. Bere molta acqua aiuta davvero a dimagrire.

Il motivo? Non uno solo ma ben 4 ovvero riduce mitiga il senso di fame, rende più attivi i muscoli, elimina le tossine che rallentano il nostro metabolismo e aumenta il consumo calorico attraverso il meccanismo della termogenesi, cioè la produzione di calore dell'organismo. Bere acqua per dimagrire e mantenrsi in forma secondo il Professor Nicola Sorrentino, esperto dell'Osservatorio Sanpellegrino, docente di Igiene Nutrizionale all'Università di Pavia, direttore scientifico delle Terme Sensoriali di Chianciano Terme fa bene alla salute. Ma come per ogni cosa possono esserci delle controindicazioni se si esagera. Ecco alcuni consigli: bere 8-10 bicchieri di acqua distribuiti durante tutta la giornata e non grandi quantità in una sola volta; bere sempre due bicchieri di acqua qualche minuto prima della colazione, del pranzo e della cena, uno a metà mattina e uno a merenda; dare ampio spazio ai cibi ricchi di acqua, soprattutto a verdura e frutta.

Il potere saziante dell'acqua è stato osservato in diverse ricerche scientifiche, tra cui uno studio pubblicato sull'importante rivista Obesity. I ricercatori del College of Agriculture and Life Sciences del Virginia Tech, negli Stati Uniti, hanno fatto seguire la stessa dieta dimagrante per tre mesi a 50 persone; solo a metà dei partecipanti, però, era stata data l'indicazione di bere due bicchieri di acqua prima dei pasti. Questo semplice gesto ha portato a una riduzione media dell'apporto calorico di ogni pasto di 75-90 kilocalorie e, alla fine del periodo di osservazione, questi volontari avevano perso oltre 2 chili in più rispetto agli altri. Non solo, chi ha mantenuto l'abitudine di bere acqua prima dei pasti anche nell'anno successivo allo studio ha perso in media un ulteriore chilo, a differenza degli altri che ne hanno riguadagnato circa uno.