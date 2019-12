Dieta cinese con riso per dimagrire 3 kg: ecco cosa mangiare

La dieta cinese con riso di una settimana può far dimagrire fino a 3 kg. La dieta cinese è una dieta detox ipocalorica facile da seguire. Si mangia riso, frutta, carne bianca e tante verdure.

Ma vediamo in un esempio completo, giorno per giorno, cosa si mangia nella dieta cinese detox per dimagrire fino a 3 kg in una settimana. Lunedì: colazione con una tazza di caffè d'orzo, 150 ml di latte di riso (92 cal), 50 g di cornflakes (180 cal). Spuntino: un kiwi (80 g, 35 cal). Pranzo: insalata di riso (80 g) con 50 g di germogli di soia, 100 g di carciofi crudi a dadini e un cucchiaino d'olio extravergine d’oliva (407 cal). Merenda: 3 biscotti alla soia (137 cal). Cena: tacchino alle erbe con riso bollito (317 cal), insalata mista con 150 g di cavolo verza, 50 g di sedano rapa e un cucchiaino d'olio (132 cal).

Martedì: colazione con una tazza di tè verde (0 cal), due fette di pane integrale (60 g) con due cucchiai di miele (20 g, 195 cal). Spuntino: una spremuta di arancia. Pranzo: insalata di cuscus (80 g) con 40 g di mais, 20 g di rucola, un gambo di sedano, 100 g di pomodorini, 150 g di ceci e un cucchiaino di olio extravergine d’oliva (632 cal).Merenda: una spremuta di arancia.Cena: minestrone di verdure e broccoli cotti al vapore e conditi con 1 cucchiaino d'olio (144 cal). Mercoledì: colazione con una tazza di caffè d'orzo (0 cal), 125 ml di latte di riso (76 cal), 20 g di cornflakes (72 cal). Spuntino: una mela (150 g, 57 cal). Pranzo: insalata di farro (80 g) con 120 g di lenticchie, verdure crude a dadini (60 g di carote, 30 g di ravanelli, 40 g di rucola, 30 g di finocchio) e un cucchiaino di olio extravergine d'oliva (494 cal). Merenda: tre gallette di riso con un velo di miele. Cena: orata alla griglia e cannellini alla menta (272 cal), 150 g di lattuga con un cucchiaino d'olio (118 cal), un panino integrale (60 g, 134 cal).

Giovedì: colazione con una tazza di tè verde (0 cal), due fette di pane integrale (60 g) con due cucchiai di miele (20 g, 195 cal). Spuntino: 150 g di carote (53 cal). Pranzo: Riso e piselli con 80 g di riso parboiled e 150 g di piselli bolliti, un cucchiaino d'olio extravergine d'oliva e qualche foglia di menta fresca (432 cal). merenda: una mela. Cena: tonno saporito su un letto d'insalata con 170 g di tonno in scatola al naturale, 100 g di lattuga e 100 g di radicchio rosso (365 cal), un panino integrale (60 g, 134 cal). Venerdì: colazione con una tazza di caffè d'orzo (0 cal), 150 ml di latte di riso (92 cal), 50 g di cornflakes (180 cal). Spuntino: centrifugato di frutta e verdure. Pranzo: 60 g di penne integrali con pomodori (200 g) e basilico, con un cucchiaino di olio extravergine d'oliva e un cucchiaino di parmigiano (473 cal). Merenda: una banana. Cena: bocconcini di pollo con fagiolini (206 cal), 200 g di cicoria con un cucchiaino d'olio (114 cal), 1/2 panino integrale (30 g, 67 cal).

Sabato e domenica a scelta uno dei menù della settimana. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.