Tartufi light al cacao: ricetta facile per Natale

I tartufi light al cacao sono un dolce ideale da preparare per il Natale e da mangiare per togliere la voglia del dolce per chi soffre di ipertensione. Il cacao è ormai riconosciuto dagli esperti di dieta come un vero e proprio alimento funzionale contro l’ipertensione, perché svolge un effetto protettivo sull’apparato cardiovascolare ed è utile per tenere a bada la pressione alta, favorire la dilatazione delle coronarie e abbassare i livelli di colesterolo.

Ma vediamo ora la ricetta light dei tartufi al cacao facili da preparare per il Natale e non solo. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare circa 12 tartufi: 120 g di ricotta magra, 35 g di cacao amaro (altro per cospargere i tartufi), 80 g di cioccolato fondente, 3 cucchiai di zucchero a velo. La preparazione è facile e veloce, adatta anche per chi ha molto tempo da dedicare alla cucina. Preparazione: fai sciogliere il cioccolato fondente a bagnomaria e lascialo raffreddare poi mescola la ricotta con lo zucchero a velo, poi aggiungi il cioccolato fuso e il cacao e mescola ancora fino ad ottenere un composto omogeneo. Metti il composto in frigorifero per almeno due o tre ore, o fino a quando non sarà diventato quasi solido. Forma quindi delle palline, poi passale in un piatto con del cacao amaro e conserva i tuoi tartufi in frigorifero fino al momento di servirli ben coperti. Ecco le altre ricette pubblicate sul nostro sito.