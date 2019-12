Il cioccolato Igp di Modica all'Artigianato in fiera a Milano

Enorme successo per il cioccolato di Modica IGP durante la 24^ edizione dell’Artigiano in Fiera Rho Milano dove da sempre qualità, autenticità e artigianalità accomunano gli espositori pervenuti da tutta Italia e dal mondo.

Sono questi i valori che, insieme alla storicità unita alla passione per il buono, distinguono l’Antica Dolceria Rizza già dal 1935, anno della sua fondazione che espone all’interno del padiglione 2 - Sicilia, nello stand B194. Antica Dolceria Rizza con le sue innumerevoli produzioni di Cioccolato di Modica IGP e tante altre golosità che rappresentano l’Isola e le sue tradizioni sta ammaliando il palato e la curiosità dei meneghini e di quanti dal Nord Italia e dai confini limitrofi desiderano sentirsi in Sicilia. L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Per poter accedere è necessario registrarsi al sito pass.artigianoinfiera.it dove, in pochi semplici passaggi, verrà fornito via mail il ticket che darà accesso a tutte le giornate della manifestazione fieristica, dalle ore 10 alle 22:30.

“L’Artigianato in Fiera è un punto di riferimento per chi cerca tradizione e qualità - afferma Giuseppe Rizza, CEO della storica e omonima azienda, giunta alla sua quarta generazione - abbiamo deciso di partecipare perché abbiamo in comune con questa particolare manifestazione, la voglia di far conoscere e "decantare" con passione l'eccellenza, prodotta da mani artigiane e volutamente resa disponibile al consumatore, attraverso il contatto diretto con il produttore; il quale è in grado di trasferire in maniera diretta storia, qualità e unicità di un prodotto che nella sua semplicità è divenuto l'unico cioccolato in Europa ad essersi fregiato della IGP (Identificazione Geografica Protetta). Il cioccolato di Modica IGP è sicuramente particolare e irripetibile nel suo genere, ma è anche diretto rappresentante del territorio con cui, possiamo dire, si è fuso. Questo evento, sempre più in crescita e sempre più frequentato, è l’esempio di come il consumatore voglia conoscere il dietro le quinte di ciò che mangia, ma ancor meglio di ciò che degusta”.

Per raggiungere Artigiano in Fiera e lo stand B194 di Antica Dolceria Rizza all’interno del padiglione 2 area Sicilia si può usufruire di Trenord, del sistema infrastrutturale del Nord Italia e delle metropolitane milanesi, e, grazie a Italo, si avranno ben ventitré collegamenti giornalieri connessi a Milano Rho Fiera da Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Brescia, Desenzano, Peschiera, Verona, Vicenza, Padova, Mestre e Venezia. Inoltre, da Ginevra e Basilea, i treni Eurocity di Trenitalia faranno tappa diretta a Rho Fieramilano.