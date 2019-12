Vittoria, sorpresi mentre smontano scooter rubati: un arresto e una denuncia

Sorpresi dai Carabinieri di Vittoria mentre smontava scooter rubati: arrestato 26enne e denunciato il complice per ricettazione. Nel corso dell’ultimo fine settimana, dopo le diverse segnalazioni di furti avvenuti negli ultimi giorni, i Carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno svolto serrati controlli nel centro urbano e, in particolare, nelle aree rurali di Vittoria.

Al termine di tale attività, i militari dell’Arma hanno tratto in arresto in flagranza per il reato di riciclaggio un ragazzo di 26 anni e denunciato in stato di libertà – per ricettazione - un suo complice di 44 anni, entrambi originari di Vittoria. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vittoria, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento in abiti borghesi, hanno sorpreso in un garage del centro cittadino i due ricettatori mentre uno di loro sostituiva, scambiandole tra loro, alcune parti di carrozzeria di due ciclomotori, quest’ultimi risultati oggetto di furti perpetrati a Vittoria. Dopo il blitz, i militari sono riusciti a fermare entrambi, arrestando il 26enne per riciclaggio e denunciando il complice 44enne. Sul posto i militari hanno rinvenuto, tra l’altro, una Fiat 500 immatricolata negli anni ‘70, un PC completo, una stampante e 25 toner - tutti di dubbia provenienza - che si sospetta siano stati rubati nei giorni precedenti.

Il materiale è stato sequestrato in attesa delle successive verifiche, mentre i veicoli rinvenuti sono stati restituiti ai legittimi proprietari. L’arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione ove è stato sottoposto agli arresti domiciliari su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.