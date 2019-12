Lavori urgenti acquedotto Ispica, centro abitato senza acqua: ecco quando

Mercoledì 4 dicembre non sarà erogata l’acqua potabile nel centro abitato di Ispica. Lo comunica l’assessorato dei Servizi a rete spiegando che il provvedimento è reso necessario da urgenti lavori di manutenzione sulla rete di distribuzione.

L’intervento non andrà oltre la giornata di mercoledì: qualora dovesse essere concluso in anticipo, non si esclude la ripresa dell’erogazione dell’acqua già nelle ore pomeridiane. In via precauzionale la cittadinanza è comunque invitata a usare con parsimonia l’acqua, preparandosi a fronteggiarne la mancanza per tutta la giornata del 4 dicembre.