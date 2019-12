Pole position per Hamilton ad Abu Dhabi

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) - Lewis Hamilton ha conquistato la pole position al Gran Premio di Abu Dhabi, 21esima e ultima tappa del Mondiale 2019 di Formula 1 che si disputera' domani sul circuito di Yas Marina (5.554 metri, 55 giri per un totale di 305,355 chilometri).

Il fuoriclasse della Mercedes ferma il cronometro a 1'34"779 (nuovo record della pista) e domani in gara partira' dalla prima casella della griglia di partenza con l'olandese Max Verstappen (Red Bull) al suo fianco. Secondo tempo per la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas che pero', per effetto della penalizzazione per la sostituzione della power unit, scattera' dall'ultima posizione. Seconda fila, dunque, tutta Ferrari con Charles Leclerc davanti al tedesco Sebastian Vettel, con il monegasco che non ha potuto usufruire dell'ultimo tentativo per non aver tagliato il traguardo in tempo. Dietro le Rosse la Red Bull di Alexander Albon, poi Lando Norris, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz e Nico Hulkenberg.

Fuori dalla top-10 la Racing Point di Sergio Perez che per un soffio sfiora l'accesso alla Q3. Dietro di lui Pierre Gasly, reduce dal podio di Interlagos, poi Lance Stroll, Daniil Kvyat e Kevin Magnussen. Alla Q1, invece, si sono fermati Romain Grosjean, le due Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen oltre alle due Williams di George Russell e Robert Kubica.

(ITALPRESS)