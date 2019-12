Euro2020 Italia con Svizzera, Turchia e Galles

BUCAREST (ROMANIA) - Svizzera, Turchia e Galles: queste le avversarie dell'Italia di Roberto Mancini nella fase finale di Euro2020 dopo il sorteggio effettuato oggi a Bucarest.

Gli azzurri sono stati inseriti nel girone A che si giochera' fra Roma e Baku, ma disputeranno tutte e tre le gare all'Olimpico, compresa la partita inaugurale del 12 giugno alle 21 contro i turchi di Under. Le altre partite della Nazionale in programma a Roma sono previste il 17 e 21 giugno, ma l'Olimpico ospitera' anche il quarto di finale del 4 luglio. Tornando al sorteggio, sono ancora da definire i nomi delle ultime 4 nazionali qualificate che usciranno dagli spareggi di Nations League in programma a marzo e dal cui esito potrebbe anche cambiare la composizione stessa dei gruppi: se Islanda, Bulgaria o Ungheria vincono il Percorso A, vanno nel gruppo F e la vincitrice del Percorso D completa il gruppo C; se la Romania vince il Percorso A, va nel gruppo C e la vincitrice del Percorso D completa il gruppo F, ad oggi il vero girone di ferro con Portogallo, Francia e Germania.

Nel gruppo B Danimarca, Belgio, Finlandia e Russia, l'Olanda - inserita nel girone C - pesca Ucraina e Austria mentre l'Inghilterra se la vedra' con Croazia e Repubblica Ceca. Per la Spagna, infine, Svezia, Polonia e una fra Bosnia, Slovacchia, Irlanda e Irlanda del Nord.

(ITALPRESS)