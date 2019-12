Dieta zero carboidrati e zero zuccheri per dimagrire 2 kg: menù

La dieta zero carboidrati e zero zuccheri può far dimagrire subito 2 kg. La dieta zero carboidrati e zero zuccheri è tra le diet più sconsigliate dai nutrizionisti. Si tratta di una dieta fatta principalmente da restrizioni che possono dare effetti negativi alla salute dell’organismo se seguita per un lungo periodo.

La prima cosa importante da fare è eliminare zuccheri e carboidrati dalla tua dieta. Questi sono gli alimenti che più di tutti stimolano la secrezione di insulina (il principale ormone responsabile della conservazione dei grassi nel corpo). Quando il livello di insulina si abbassa, per i grassi è più facile uscire dai depositi e cominciare ad essere bruciati al posto dei carboidrati. Un altro beneficio dell’abbassamento dei livelli di insulina è che i tuoi reni eliminano l’eccesso di sodio e acqua, e questo riduce il gonfiore e il peso dovuto all’eccesso di acqua. Non è raro veder perdere fino a 5 chili di grassi e acqua, a volte anche di più, già dopo aver mangiato in questo modo per una sola settimana.

Eliminando i carboidrati si abbassano i livelli di insulina, e così cominci a mangiare meno calorie automaticamente e senza essere affamato. In pratica e eliminare zuccheri e carboidrati dalla tua dieta abbassa i livelli di insulina, smorza il tuo appetito e ti fa perdere più peso senza farti sentire affamato. La dieta zero carboidrati e zero zuccheri prevede in ogni pasto il consumo di grassi buoni, una porzione di proteine e una di verdure. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa mangiare nella dieta zero carboidrati e zero zuccheri per dimagrire subito 2 kg.

Colazione con un tè verde e una macedonia senza zucchero. Merenda: due carote o un finocchio. Pranzo: petto di pollo alla griglia e spinaci al vapore. Merenda: un centrifugato di verdure. Cena: minestrone di verdure o una fettina di carne rossa e insalata mista e verdure al vapore. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti come il diabete.