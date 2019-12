Dieta brucia grassi su pancia e fianchi: menù sveglia metabolismo

La dieta brucia grassi su pancia e fianchi è una dieta che consente di dimagrire in quanto stimola il metabolismo. La dieta brucia grassi su pancia e fianchi si basa sul consumo di alimenti proteici e verdure. E' una dieta lampo che dura 3 giorni.

Ma vediamo cosa si mangia in un esempio di menù della dieta brucia grassi su pancia e fianchi. Lunedì: colazione con un caffè espresso senza zucchero o tè e uno 200 g di yogurt bianco. Spuntino: uno yogurt magro. Pranzo: radicchio rosso al forno e tagliata di manzo con rucola con olio e sale. Merenda: una tisana drenante. Cena: orata al cartoccio, spinaci saltati in padella e melanzane alla griglia. Martedì: colazione con un caffè, un bicchiere di latte, due fette biscottate integrali.Spuntino: bresaola o tacchino e cetrioli o altra verdura fresca. Pranzo: insalata mista con cetrioli e pomodori (max 180 g), albumi in frittata e bresaola o affettato di pollo. Merenda: una spremuta di arancia. Cena: straccetti di tacchino in padella con aceto balsamico e rucola e scarola lessa con olio e sale.

Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato o un tè verde e due biscotti integrali. Spuntino: sedano e carote con 100 g di formaggio magro come fiocchi di latte o ricotta di mucca. Pranzo: insalata di lattuga, indivia, germogli di soia, 2 uova sode, 100 g di wurstel di pollo. Merenda: un frutto di stagione: Cena: galletto senza la pelle, insalata a foglia verde e funghi champignon saltati in padella con olio e aglio. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. Non è adatta a chi soffre di varie patologie tra cui il diabete e alle donne in gravidanza.