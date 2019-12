Ragusa,il 5 dicembre il masterplan del Gal Terra Barocca

Il sindaco Peppe Cassì e il vice sindaco con delega allo sviluppo economico, Giovanna Licitra, promuovono per giovedì 5 dicembre, alle ore 16,30, presso il salone del Centro direzionale comunale della zona artigianale, un focus dal titolo “Il masterplan turistico del Comuni del Gal Terra Barocca”- progetto n.1/2019, bando sottomisura 19.2 a regia GAL.

All’incontro sono stati invitati ad intervenire oltre agli assessori, i dirigenti ed i consiglieri comunali dell’Ente anche i rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini e collegi professionali, dei consorzi e tutti quegli organismi interessati al progetto. Il masterplan turistico del Comuni del Gal Terra Barocca che sarà presentato nel corso della riunione prevede la progettazione partecipata di tutti i soggetti coinvolti che saranno parte attiva nella crescita del territorio avanzando idee, proposte ed utili suggerimenti per la realizzazione di un progetto comune. Inoltre il GAL Terra Barocca di cui il Comune di Ragusa è socio, ha di recente pubblicato il bando sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala” investendo un milione di euro in favore dei comuni soci con l’obiettivo di migliorare i servizi nel settore turistico.