Ragusa, si asfaltano le strade: ecco dove

A Ragusa proseguono gli interventi programmati del piano di asfaltatura delle strade. In fase di completamento i lavori in via La Pira e lunedì si inizia in via E.C. Lupis. Sono in avanzata fase di esecuzione in via La Pira, nel tratto compreso tra via Galvani e viale dei Platani, i lavori di rifacimento del manto stradale.

E’ questo uno dei tanti interventi che fa parte nel piano di asfaltatura di numerose strade della città predisposto dall’Amministrazione Cassì. L’impresa che ha già eseguito le operazioni di scarifica dell’asfalto, la sistemazione del sottomanto stradale e la sostituzione del pozzetti della fognatura in ghisa presenti sulla carreggiata, completerà il lavoro nei primi giorni della settimana prossima con la posa in opera del tappetino di usura. Lunedì prossimo intanto, rende noto l’assessore al ramo Gianni Giuffrida, prenderanno il via anche i lavori di rifacimento del manto stradale in via E.C. Lupis ed in via della Costituzione. Entro la giornata di martedì tale intervento sarà completato.