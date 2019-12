I ragazzi dell'Anffas di Modica in Prefettura a Ragusa

I ragazzi dell’Anffas di Modica in visita alla prefettura di Ragusa. Con il percorso legalità stavolta l'Anffas di Modica si sposta a Ragusa per visitare la prefettura. All'ingresso, ad accogliere i ragazzi, il Capo di Gabinetto che ha fatto da guida durante tutta la visita.

Sono state fatte visitare loro alcune di quelle che sono le stanze di rappresentanza del prefetto ,site in una struttura, costruita intorno agli anni 30 con le pareti affrescate in prevalenza da ciò che simboleggiasse il potere in quegli anni : Mussolini. Gli ambienti di rappresentanza che i ragazzi hanno visitato sono: salone delle conferenze, dove è stato spiegato ogni dettaglio sulla struttura, un salottino ed infine un'ulteriore sala per gli incontri lavorativi del prefetto. L'Anffas ha concluso la visita ponendo delle domande e la consegna di un pensierino per il prefetto.