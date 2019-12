Natale 2019: Presepe Ebraico a Ragusa

La parrocchia San Paolo Apostolo di Ragusa proporra’ l’unico presepe ebraico presente in provincia. sei le date in programma per la rappresentazione vivente. Preghiera e riflessione sul mistero della Natività di Gesù. Con una caratterizzazione ben precisa.

Che ne farà l’unico presepe ebraico presente in provincia di Ragusa. Torna con questa ambizione, a Ragusa, la rappresentazione vivente della parrocchia San Paolo apostolo organizzata dalla comunità parrocchiale. E’ la seconda edizione e rispetto allo scorso anno si punta a incrementare il numero dei visitatori che già erano stati circa duemila. Il presepe potrà essere visitato nelle giornate del 26, 28 e 29 dicembre oltre che 4, 5 e 6 gennaio, dalle 19 alle 21. In particolare, il 26, alle 19,30, ci sarà l’inaugurazione con la processione dei figuranti. L’ingresso è gratuito e il percorso è accessibile ai diversamente abili. “Abbiamo costruito il presepe nel cortile parrocchiale – spiegano dalla comunità guidata dal parroco don Mauro Nicosia – su un percorso ancora più ricco ed articolato rispetto a quello dello scorso anno.

L’originalità è quella di essere l’unico in provincia con una specifica caratterizzazione, con figuranti che indossano l’antico vestiario ebraico, con arti e mestieri tipici di più di 2.000 anni fa. Ci imponiamo un clima di silenzio per fare prevalere la spiritualità cosicché il visitatore possa essere immerso nella realtà e negli ambienti che hanno accompagnato la nascita di Gesù. Un percorso, quindi, che allo stesso tempo vuole essere visione e riflessione della bellezza della nascita di Gesù”. “Nella preparazione del presepe si vive la bellezza dell’essere comunità – dicono ancora gli organizzatori – ognuno porta il proprio contributo e la propria capacità di aiutare. Piccoli e grandi mettono a disposizione degli altri il proprio tempo. Ed è questo il senso puro del Natale, l’attenzione all’altro con la semplicità del cuore come quella di un bambino appena nato”.