Ispica, messa in sicurezza di via Socrate: indagini geognostiche

A Ispica si lavora per la messa in sicurezza di via Socrate. Dopo la consegna dei lavori, avvenuta lo scorso 11 novembre, per effettuare indagini geognostiche preliminari nei pressi di Cava Mortella, il Dipartimento Regionale di Protezione Civile ha trasmesso,il 26 novembre, la relativa perizia a firma del Rup Dirigente del Servizio S.08 dott. Nello Lo Monaco.

“L'Ufficio Tecnico comunale – spiega il sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie - provvederà a ritrasmettere gli atti muniti di visto ed autorizzazione. Subito dopo si procederà alla progettazione dell'intervento di messa in sicurezza di via Socrate. In tempi strettissimi e grazie ad una significativa collaborazione tra enti e istituzioni si darà avvio ad una serie di interventi per la soluzione di parecchie criticità determinatesi a seguito degli eventi alluvionali di ottobre. Si metterà mano per la prima volta alla questione Cava Mortella per rimediare a scelte del passato le cui conseguenze ricadono su chi oggi amministra la cosa pubblica e sull'intera comunità.