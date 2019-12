Comiso, in 30 al corso per Ispettori Ambientali Volontari

Sono più trenta in tutto gli “Ispettori Ambientali Volontari” che nelle prime settimane di dicembre, inizieranno il corso di formazione. A darne notizia è l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria, che dichiara: “ Aderire a questa iniziativa, è un gesto di amore e rispetto per il proprio territorio”.

Molti Comuni, e tanti altri ancora si stanno apprestando a farlo, hanno istituito una nuova figura professionale, l’Ispettore Ambientale Volontario, cui attribuire le funzioni di accertamento delle violazioni alle disposizioni del Codice dell’Ambiente, ai Regolamenti e alle Ordinanze sindacali, in materia di abbandono e di deposito incontrollato di rifiuti. L’obiettivo del corso è formare agenti con una elevata competenza, sia giuridica che tecnico-operativa, che possano contribuire ad una puntuale attuazione dei sistemi di raccolta differenziata, nonché a mantenere la città più pulita. “ Il costante lavoro di sensibilizzazione messo in atto da questa amministrazione – dichiara Biagio Vittoria – ha prodotto, ad oggi, diversi vantaggi. Se da un lato infatti la città di Comiso può vantare percentuali molto elevate di rifiuti differenziati, pari al 70%, dall’altro ha anche incentivato la maggior parte di cittadini ad adoperarsi per fare bene la differenziata.

Il dato che però ci inorgoglisce, oltre al resto, – continua l’assessore – è quello di avere toccato la sensibilità e l’interesse per l’ambiente al punto tale, da motivare più di 30 cittadini che metteranno a disposizione della città e del territorio il proprio tempo, in maniera volontaria, consapevoli di non avere alcun guadagno in termini economici, dal lavoro che andranno ad espletare. Lo spiccato senso civico, l’amore ed il rispetto per l’ambiente inteso come “casa propria”, è andato oltre la semplice segnalazione di comportamenti incivili da parte di quella ormai ristretta fascia di cittadini refrattaria a qualunque forma di rispetto delle regole e del vivere civile in un paese civile, spingendo questi nostri concittadini a fare di più. A supportare l’azione di monitoraggio, di controllo, e quindi di sanzione, posto in essere dall’amministrazione.

Per cui – ancora l’assessore Biagio Vittoria – non posso che ringraziare questi volontari che, gratuitamente, si spenderanno per far si che la nostra città, frazioni e campagne comprese, sia pulita come deve essere una città dove, la stragrande maggioranza di residenti, esige rispetto per l’ambiente”.