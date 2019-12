Natale 2019, la natività nell'arte presepiale a Ragusa

La natività nell’arte presepiale, dall’8 dicembre al convento dei padri cappuccini a Ragusa la mostra dei maestri presepisti. Una importante e preziosa mostra con artisti presepisti di livello nazionale.

E’ quella che sarà proposta a partire dall’8 dicembre, con inaugurazione alle 19, nel convento dei Padri cappuccini annesso alla parrocchia di San Francesco d’Assisi a Ragusa. E’ la proposta che arriva da Donatella Pluchino che ha ideato un allestimento, curato da Giuseppe Petriglieri, che mira a coinvolgere quanti più appassionati sarà possibile. “La Natività nell’arte presepiale”, questo il titolo dell’iniziativa, coinvolgerà i seguenti artisti: Bartolo Mineo, Giovanni Scifo, Vito Greco, Giuseppe Distefano, Davide Dimartino. Tutti esporranno le loro opere fornendo la propria interpretazione sull’arte presepiale, contribuendo ad arricchire una esposizione che si annuncia unica nel proprio genere.

“Abbiamo pensato a questo appuntamento, che andrà avanti sino al 6 gennaio – dice Donatella Pluchino – perché siamo convinti che in pochi conoscano a fondo quale sia la capacità dei veri maestri che, con le loro creazioni, riescono ad immergerci in un’atmosfera davvero unica. Spero che possano esserci anche gli studenti a visitare questi presepi e non a caso ci stiamo attivando per far sì che proprio con le scolaresche possano essere organizzate visite ad hoc. E’ opportuno ringraziare tutti coloro che stanno collaborando e, in particolare, il parroco della chiesa di San Francesco, don Nicola Iudica, per avere messo a disposizione i locali dell’annesso convento”.

La mostra sarà aperta il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 16 alle 20 (esclusa la pausa messa alle 18), mentre il sabato dalle 16 alle 21 (anche in questo caso occorre considerare la pausa messa). Gli orari di festivi e prefestivi sono: la mattina dalle 12 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 21.