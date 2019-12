Cappuccetto Rosso protagonista a ChocoModica 2019

Cappuccetto Rosso e l’infanzia protagonisti di ChocoModica. Se l’anno scorso grandi e piccini erano rimasti colpiti dall’imponenza del Pinocchio di Cioccolato di Edoardo Malagigi (da poco protagonista di uno seguitissimo evento in Cina) tanto da farne la vera mascotte, quest’anno un’altra icona dell’infanzia dei bambini di tutto il Mondo conquisterà le attenzioni dei più piccoli: Cappuccetto Rosso.

A differenza del burattino di Collodi, che occupava gran parte dell’atrio comunale, il personaggio nato dalla penna dei Fratelli Grimm andrà a “salutare” personalmente tutti i visitatori di ChocoModica visto che sarà itinerante. Cappuccetto Rosso, opera degli Artisti Associati, sfilerà con la sua corposa altezza per le vie della città per tutta la durata di ChocoModica. 2019, evocando una delle fiabe europee più popolari al mondo. Risplenderà il rosso del cappuccio sulla figura fanciullesca di cartapesta brunita come la barretta del cioccolato di Modica. Sarà la madrina d’eccezione per la celebrazione del 30esimo anniversario della Giornata Mondiale dei diritti dei Bambini che si terrà a Palazzo di Cultura.

La tecnica che gli artisti di MATT’Offcina hanno adottato è la carta pesta, già utilizzata dagli stessi per la realizzazione delle istallazioni allegoriche che hanno sfilato in parata, per tutta la città di Modica, durante il “Carnevale – Elogio alla Trasformazione”. Il disegno preparatorio accompagnerà il packaging di 500 tavolette di cioccolato modicano offerto in dono dal consorzio ai bambini coinvolti dall’iniziativa. Sarà un Cappuccetto Rosso che sa dire “NO!” Nutriti dalle consapevolezze del presente, bambini e adolescenti possono finalmente difendersi da qualsiasi forma di sopruso e violenza nella misura del giusto. L’opera susciterà emozioni e nei bambini, in particolar modo, stimolerà il coraggio di potersi esprimere liberamente.