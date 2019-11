Fiera di Natale a Palermo: ecco dove

Fiera di Natale a Palermo. Artigiani in mostra, ma soprattutto gli antichi mestieri alla ribalta. Con dimostrazioni gratuite delle più belle e suggestive tecniche di realizzazione degli oggetti d’artigianato autentici. Una mostra mercato dove si potrà osservare, imparare ed acquistare.

La “Cittadella dell’Artigianato” ha aperto di nuovo i battenti per l’ottavo anno di fila. Oggi l’inaugurazione ufficiale alla presenza dei vertici provinciali e regionali di Confartigianato Imprese, del sindaco Leoluca Orlando e delle autorità locali. Il taglio del nastro è in programma alle ore 18,30. La fiera resterà aperta tutti i giorni fino al 6 gennaio. Più di un mese di festa, con eventi e manifestazioni collaterali che già stanno riempiendo un fitto calendario. Grande attenzione è riservata ai più piccoli con attività ed eventi studiate per i bambini e le loro famiglie grazie a un accordo con l’associazione Palermo Bimbi che gestirà uno spazio con una scenografia natalizia tra slitte, renne, poltrona di Babbo Natale, alberelli in legno, pupazzi di neve in legno, buca delle lettere a Babbo Natale. E ovviamente non potrà mancare Babbo Natale, che già da domani pomeriggio accoglierà tutti i bambini presenti alla giornata inaugurale.

La fiera, come ormai di consueto, si svolge in via Magliocco, arteria strategica dello shopping palermitano, all’ingresso di via Ruggero Settimo. Quest’anno un ampio spazio sarà riservato anche alle associazioni mediche. Prima in calendario, già da domani, l'associazione siciliana per le immunodeficienze primitive (SPIA) che sostiene il reparto di Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo.