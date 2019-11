Ministero della Salute ritira lotto Bresaola per rischio contaminazione: ecco quale

Il Ministero della Salute ha emesso un richiamo dai supermercati di un lotto di Bresaola di Tacchino per rischio contaminazione di latte. L’avviso è ufficiale, proveniente dal Ministero della Salute che, in data 27 Novembre 2019 ha dichiarato il ritiro per la presenza di tracce di latte nella confezione, dunque dannoso, ovviamente, per la salute dei consumatori che ne sono allergici o intolleranti.

Il lotto oggetto del richiamo è il 719470311 del marchio Rigamonti Spa. Il Ministero della Salute invita i consumatori a riportare la confezione nei supermercati.