Di Maio: Mes? serve negoziato

"Un negoziato ha tutte le possibilita' di migliorare questo trattato". Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Matera e' intervenuto sul Mes, il meccanismo europeo salva- stati. "E' bene che ci sia una riflessione" visto che "la nuova maggioranza non si e' ancora espressa sul Mes".

Di Maio ha quindi auspicato un negoziato: "Non bisogna accelerare - ha ammonito - con negoziato si puo' migliorare. Secondo me e' sano per l'Italia non accelerare incautamente". Infine ha chiarito la posizione del Movimento cinque stelle sull'argomento: "Non possiamo pensare come Italia di firmare al buio il trattato. Quando avremo letto tutto, potremo verificare se convenga all'Italia o meno".

(ITALPRESS)