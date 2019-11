Ragusa, guasto Cava dei Modicani: ritardi per raccolta indifferenziata

A Ragusa per un guasto verificatosi ieri presso l’impianto di trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani, la ditta che effettua il servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale non ha potuto conferire nell’impianto l’indifferenziato che è stato raccolto circa all’80% in quanto gli automezzi sono rimasti carichi con detto materiale.

Nella giornata di oggi e di lunedì potrebbero registrarsi dei ritardi per il servizio di raccolta dell’umido che sarà comunque garantito. Lunedì prossimo verrà comunicato in quale giornata potrà essere raccolta la parte residua dell’indifferenziato non prelevato stamane. (Foto repertorio)