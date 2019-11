Ragusa, disabili gravi e gravissimi: pagamenti anticipati a dicembre

Ragusa, disabili gravi e gravissimi, saranno anticipati i pagamenti del mese di dicembre. La Direzione dell’Asp di Ragusa ha già disposto che i Distretti Sanitari del territorio presentino tutta la documentazione necessaria per il pagamento degli assegni per i disabili gravi e gravissimi per il mese di novembre, anticipando il mese dicembre 2019 così come richiesto da alcuni familiari.

Una richiesta da parte delle famiglie dei disabili che la Direzione dell'Azienda ha ritenuto di potere accogliere, visto il periodo, per i disabili che hanno sottoscritto il patto di cura e hanno dimostrato di essere in regola con la documentazione probante il diritto all’assegno. Pertanto, secondo la tempistica prevista per il mese di novembre, saranno erogate in anticipo anche le somme relative al mese di dicembre.