Impianto biogas Zimmardo Bellamagna: assemblea pubblica a Pozzallo

Lunedì 2 dicembre assemblea pubblica per informare i cittadini sui risultati dell’incontro in Sovrintendenza per la problematica dell’impianto di Biometano in contrada Zimmardo-Bellamagna.

Il Sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, parteciperà lunedì prossimo insieme al primo cittadino di Modica ed ai rappresentanti della società Biometano Ibleo, all’incontro che si terrà presso la Sovrintendenza di Ragusa per discutere sulla possibilità di realizzazione, in contrada Zimmardo- Bellamagna, di un impianto di produzione di biometano. Sarebbe stato opportuno, in questa prima fase della discussione, limitare la partecipazione soltanto agli enti pubblici, per poi confrontarsi in seguito sulla base delle risultanze con i privati interessati. Già nel pomeriggio di lunedì, i cittadini saranno informati sull’esito dell’incontro durante una Assemblea pubblica convocata per l’occasione.