Sinceramente bugiardi a Ragusa. Torna la commedia scritta da Alan Ayckbourn e proposta dal piccolo teatro Popolare al teatro Leader. Volete trovarvi coinvolti in una spassosa girandola di equivoci?

Volete capire quali assurde situazioni sono in grado di creare quattro bugiardi seriali assieme a un ingenuo giovanottone? Niente di più facile se non assistere al capolavoro di Alan Ayckbourn, “Sinceramente bugiardi”, che il Piccolo teatro popolare di Ragusa porterà in scena domani, sabato 30 novembre, alle 21, e domenica 1 dicembre, alle 18,30, al Leader di via Ettore Fieramosca 136. Dopo il successo ottenuto con le prime rappresentazioni, la compagnia, diretta da Antonino Marù, vuole calamitare ancora di più l’attenzione del pubblico, mettendo in rilievo come tutto, nella costruzione di questa trama, ruoti attorno al tema della farsa. C’è Filippo, maturo uomo d’affari, che vuole passare un weekend con la sua giovane amante Giulia che ha una relazione seria (il matrimonio è in vista) con lo squattrinato Gigi.

E poi c’è la moglie di Filippo, Sonia, che, a sua volta, ha una tresca con Franco, socio in affari del marito. E se poi si viene a scoprire che Franco è stato amante anche di Giulia? Insomma, i conti non tornano, o forse tornano troppo, e per scoprire come finirà basta assistere alle evoluzioni sul palcoscenico di Federica Bisceglia, Gianni Ancione, Pippo Dipasquale, Laura Corallo e Armando Cappuzzello che non mancheranno di strappare risate in serie ai presenti in sala. Per informazioni e prenotazioni: 0932.624141, 338.6906693. Posto unico: 7 euro.